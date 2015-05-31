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التخلص من ١٠٠٠ كلب مسعور خلال حملات للطب البيطرى بالقليوبية

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التخلص من ١٠٠٠ كلب مسعور خلال حملات للطب البيطرى بالقليوبية التخلص من ١٠٠٠ كلب مسعور خلال حملات للطب البيطرى بالقليوبية
أكد الدكتور عادل أنور، وكيل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أنه تم التخلص من أكثر من 1000 كلب ضال ومسعور من خلال حملات بيطرية على بعض المناطق بالمحافظة عقب تلقى محافظ القليوبية..
>المهندس محمد عبد الظاهر.. استغاثات عاجلة من رئيس مدينة الخانكة، ورئيس جهاز مدينة العبور، بشأن ارتفاع أعداد الكلاب الضالة بالمدينتين، والأحياء والقرى التابعة لهما.

وأكد أنور أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى ومديرية أمن القليوبية والمحافظة ومدينة الخانكة وجهاز مدينة العبور للتخلص من الكلاب.

وأكد أنور أنه جرى منع استخدام الخرطوش فى القضاء على الكلاب واستخدام مواد سامة للتخلص منها، حيث تم تأمين الطاقم الطبى البيطرى، ودعمه بالبلاطى والكمامات والقفازات والمطهرات، مؤكدا أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الضالة والمفترسة بتلك المناطق.

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