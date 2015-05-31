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الطريقة الخليلية بالزقازيق تنفى عن صالح أبو خليل ادعائه النبوة

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الطريقة الخليلية بالزقازيق تنفى عن صالح أبو خليل ادعائه النبوة الطريقة الخليلية بالزقازيق تنفى عن صالح أبو خليل ادعائه النبوة
أصدرت الطريقة الخليلية بالزقازيق، محافظة الشرقية، بيانا إعلاميا للرد على ما أثير مؤخرا عن شيخ الطريقة صالح أبوخليل وادعائه النبوة، وأكدت الطريقة الخليلية أن ما أثير تهم ملفقة ضده وأن ما تم تداوله فى الصحف والفيديو المنتشر على المواقع هو مركب لتشويه صورته.

وقال البيان "انتشرت فى الآونة الأخيرة على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل مواقع التواصل الاجتماعى وبعض الصحف ادعاءات على الشيخ صالح أبو خليل أنه تحدث فى احتفال وبإحدى الصحف بما يتضمن الخروج على الكتاب والسنة، وأن له منزلة خاصة عند الله تعالى وقد استغلت هذه الوسائل فى نشرها لتلك الادعاءات غير الحقيقية بث مقطع فيديو لكلمة ألقاها أحد الزائرين محبة منه فى مناسبة الاحتفال بمولد الشيخ محمد أبوخليل فى شهر يوليو 2014.

وأشار البيان إلى أنه لتبيان الحق فإن هذه الكلمة لم يلقها الشيخ ولا طلب إلقاءها، بل إنه لا يُقر ما ورد بها جملة وتفصيلا ويدينها ويرفض ما جاء بها وطلب من صاحبها عدم التردد عليه مرة أخرى.

هذا وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يتحققوا ويتبينوا مما ينقل إليهم من أخبار ويتبينوا صحته.

إذ قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، والتبين من صفة المؤمنين وإننا إذ نكذب هذه الادعاءات المغرضة والتى لا أساس لها من الصحة نؤكد على ما يلى:-

أولا:

هذا الفيديو المنشور ليس بصوت الشيخ صالح أبوخليل أبدًا وصوته مميز ومعروف للجميع.

ثانيًا: -

إن هذا الفيديو أذاعه بعض المغرضين، الذين أكل الحقد قلوبهم من محبة الناس للشيخ.

ثالثا: -

أن ما ورد يخالف تمامًا عقيدة الشيخ وما يؤمن به، وذلك لأن الشيخ يعتنق عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الأزهرية الوسطية المعتدلة البعيدة عن الغلو.

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مصر 365

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