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مقتل شخص بالمعاش ذبحا على يد زوج ابنته برأس غارب لخلافات بينهما

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مقتل شخص بالمعاش ذبحا على يد زوج ابنته برأس غارب لخلافات بينهما مقتل شخص بالمعاش ذبحا على يد زوج ابنته برأس غارب لخلافات بينهما
لقى شخص بالمعاش مصرعه ذبحاً على يد زوج ابنته، بمدينة رأس غارب، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من مباحث رأس غارب، يفيد مقتل شخص يدعى " عوض . ع" بالمعاش ويبلغ من العمر 60 عاما، حيث عثر على جثته داخل منزله مذبوحاً، على يد زوج ابنته.

وتم إلقاء القبض على المتهم فى جريمة القتل واقتياده لقسم الشرطة، للتحقيق معه، وتم التحفظ على المنزل الذى وقعت به الجريمة من قبل قوات الشرطة، وجارى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الواقعة .

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مصر 365