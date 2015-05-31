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مباحث فاقوس تضبط هاربا من حكم قضائى بالصالحية القديمة وبحوزته سلاح

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مباحث فاقوس تضبط هاربا من حكم قضائى بالصالحية القديمة وبحوزته سلاح مباحث فاقوس تضبط هاربا من حكم قضائى بالصالحية القديمة وبحوزته سلاح
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بالشرقية، من ضبط هارب من قضية قتل عمد وبحوزته سلاح نارى وبانجو، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى العميد عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من العميد شمس نجاح رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، يفيد قيام النقيب محمد حيدة معاون مباحث مركز شرطة فاقوس من ضبط "حسن ع ع" وشهرته حسن الديب ٢٥ سنة مقيم الصالحية القديمة.

وتبين من التحريات أنه خارج حديثا من السجن فى قضية اتجار مخدرات، وصادر ضده ضبط وإحضار فى قضية قتل عمد وسرقة بالإكراه، وضبط بحوزته ٦كيلو بانجو و١٠٠ جرام بودرة وسلاح نارى و٤ طلقات ومبلغ مالى ودراجة بخارية.

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مصر 365