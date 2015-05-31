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«التلجراف»: “داعش” و”القاعدة” يوفران للمجاهدين خدمات إلكترونية لتجنب مراقبتهم

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«التلجراف»: “داعش” و”القاعدة” يوفران للمجاهدين خدمات إلكترونية لتجنب مراقبتهم «التلجراف»: “داعش” و”القاعدة” يوفران للمجاهدين خدمات إلكترونية لتجنب مراقبتهم

“داعش” و”القاعدة” يوفران للمجاهدين خدمات إلكترونية لتجنب مراقبتهم

كشفت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية، النقاب عن أن تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، يقدمان خدمة على الإنترنت تعلم المجاهدين التابعين لهما كيفية تجنب مراقبتهم عبر الإنترنت، وذلك بحسب دراسة قام بها “مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة”.

وأضافت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن هذه الجماعات الإرهابية ومناصريها يستخدمون الإنترنت في تنظيم حركة المقاتلين الأجانب حول العالم وكذلك لتعليمهم تقنيات ضم عناصر جديدة إلى التنظيم.. مشيرة إلى أنهم يعملون حاليا على تطوير خدمة الخصوصية الخاصة بهم.

ورأت أن فاعلية هذه التقنية ستكون محدودة، بيد أنها ستزيد من قلق أجهزة المخابرات والسلطات القضائية، لأنها تمثل خطوة أولى نحو تطوير أسلحة إلكترونية.

وقالت إن القاعدة وعددا من المنظمات الجهادية الأخرى استخدموا منتديات تفاعلية على الإنترنت منذ التسعينيات.. موضحة أن الدواعش يستخدمون اليوم وسائل أخرى مثل التويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للترويج لهم عبر نشر انتصاراتهم المزعومة على الأرض.

 

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