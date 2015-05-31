احذر..نفس الشيشة الطويل يمرر لجسمك 100 ضعف السموم الموجودة بالسجائر

حذر تقرير طبى نشر مؤخراً من المخاطر الصحية الكبيرة الناجمة عن تدخين الشيشة والسجائر الإلكترونية، وأكد أنهما يرفعان فرص الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح التقرير أن المدخنين يستنشقون قدرا أكبر من السموم حينما يقومون بتدخين الشيشة، وذلك بسبب طبيعتها المختلفة والتى يميل الأشخاص فيها إلى إطالة زمن استنشاق دخانها، وهو ما يمرر إلى داخل أجسامهم 100 ضعف السموم الموجودة بالسجائر العادية، حسبما كشفت النتائج.

ولفت الباحثون أن السجائر الإلكترونية تساهم أيضاً فى تدمير أنسجة القلب وهو أمر يجهله الكثيرون وخلص التقرير الذى أشرف عليه لفيف من الخبراء بالجمعية الأوربية لأمراض القلب أن الإنسان يجب أن يتجنب كافة أشكال التدخين والتى تشمل: الشيشة والسجائر بأنواعها: العادية والإلكترونية والسيجار نظراً لمخاطر الكبيرة على صحة الإنسان.

وأضاف الباحثون أن التدخين يتسبب فى رفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية بمعدل الضعف مقارنة بتأثير العادات الغذائية الضارة والنشاط الرياضى الخاطئ والعوامل الأخرى، مشددين أنه يجب على الدول التى ترغب فى الحد من هذا المرض الشائع أن يتخلصوا أولاً من التدخين بكافة أشكاله.