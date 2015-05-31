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وزير الزراعة يطالب ممثلي نقابات الفلاحين بتوحيد الشمل لخدمة الفلاح

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وزير الزراعة يطالب ممثلي نقابات الفلاحين بتوحيد الشمل لخدمة الفلاح وزير الزراعة يطالب ممثلي نقابات الفلاحين بتوحيد الشمل لخدمة الفلاح

 

وزير الزراعة أثناء لقاءه مع الفلاحين

وجه الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الدعوة الى جموع الفلاحين ونقابات الفلاحين والمزارعين بتوحيد الشمل والتكاتف المرحلة الحالية والوقوف جميعاً على قلب رجل واحد من أجل خدمة الوطن وتقديم مصلحة الفلاحين.

وأكد هلال خلال لقاء موسع عقده بمقر وزارة الزراعة بحضور ممثلي نقابات وإتحادات الفلاحين والمزارعين ان المرحلة الحالية تتطلب توحيد كافة النقابات والإتحادات تحت مظلة واحدة تعمل في خدمة الوطن وتكون عوناً وسنداً حقيقياً للفلاح، وان ينحي الجميع خلافاتهم جانباً والعمل على تقارب وجهات النظر والقضاء على كافة الخلافات، قائلاً : “مش هسمح بإننا ننشق وانا أعمل من أجل الجميع ومن أجل بتاع الغيط قبل ما أكون بتاعكوا”.

وتابع وزير الزراعة ان جادة في التيسير على المزارعين وتنمية الريف المصري والقرية، وانه تم تحرير 718 عقد بالإصلاح الزراعي وهو الامر الذي لم يتم منذ سنوات، لافتاً انه يجرى حالياً وضع الضوابط والشروط لتحرير عقود هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، فضلاً عن وجود خطة حقيقية لإصلاح أوضاع البنك للتيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأوضح الوزير ان هناك عدد من المناطق تم تهميشها الفترات الماضية وخاصة سيناء والصعيد فيما يخص قطاع الزراعة وانه سيتم النظر الى تلك المناطق ومزارعيها ودعمهم وعلاج كافة مشاكلهم وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة بهذه المناطق.

وأشار هلال انه يجري حالياً عمل حصر كامل بكافة قرى الجمهورية للفلاحين والمزارعين والصيادين الذين من المقرر ان يشملهم قرار التأمين الصحي على الفلاحين ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أنه سيتم منح مهلة شهر كامل للمتظلمين والذين لم يشملهم الحصر.

 

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