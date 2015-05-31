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هل أطاح أجر مايا دياب بمشاركتها في السينما المصرية؟

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هل أطاح أجر مايا دياب بمشاركتها في السينما المصرية؟ هل أطاح أجر مايا دياب بمشاركتها في السينما المصرية؟

السبت 30-05-2015 17:50

انتشرت أخبار تفيد بأنّ المغنية اللبنانية مايا دياب اعتذرت للمنتج المصري أحمد السبكي عن المشاركة في فيلمه "6 دقائق"، بعد رفضه طلبها بأن يكون أجرها 15 مليون جنيه مصري؛ وهو ما اعتبره السبكي أجراً مبالغاً فيه كونها لم تقدّم من قبل أيّاً من البطولات السينمائية.
"سيدتي نت اتصلت بالمنتج أحمد السبكي فنفى تماماً هذه الأخبار مؤكداً أنّ مايا مجرّد اسم تمّ ترشيحه للمشاركة في الفيلم، ولم يتمّ الاتفاق معها على الإطلاق، كما أنّ العمل في الأساس لم يدخل حيز التنفيذ ولا يوجد مخرج له. وذكر السبكي أنّه تمّ تأجيل الفيلم مثل بعض الأعمال المؤجّلة لديه، ويبلغ عددها حوالي 5 أفلام لا تزال في العلب.
وشدّد السبكي على أنّ مايا إنسانة غير ماديّة، مشيراً إلى أنّه جلس معها مرّتين وعرف هذا الأمر عنها جيداً.

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سيدتي