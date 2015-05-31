بسبب مسلسلات "رمضان" بلاغات تتهم هيفا وبرديس بالتحريض على الفسق

قبل بدء عرض الأعمال الفنية الخاصّة بشهر رمضان المبارك بما يقرب من 20 يوماً، بدأت البلاغات مبكراً ضد اثنتين من الفنانات المشاركات في أعمال درامية، هما: هيفاء وهبي وبرديس، حيث اتهمهما المحامي محمد النمر في بلاغه الذي تقدّم به إلى نيابة العجوزة بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة فى المجتمع، لأنهما ظهرتا في العديد من المشاهد الساخنة والمثيرة الخاصّة بمسلسليهما في شهر رمضان المبارك أثناء عرض البرمو الخاصّ بمسلسل "مريم"، الذي تقوم ببطولته هيفا وهبي، ويُشارك في بطولته خالد النبوي، وريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح السعدني، وأمل رزق، وتامر ضيائي، بينما تظهر الراقصة "برديس" في برمو مسلسل "نصباية" الذي تقوم ببطولته 4 راقصات هن: برديس، وكواكب، وغزل، ورغد اللبنانية، بمشاركة: أيمن قنديل، وبوسي سمير، وسعيد طرابيك، وياسر النجار.

وقال مصدر قضائي إنّ نيابة العجوزة ستفتح تحقيقاً في البلاغ المقدّم، بداية الأسبوع المقبل، بناءً على مطالب المدّعي بإحالة هيفاء وهبي والراقصة برديس إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة في المجتمع.

وقال المحامي محمد النمر في بلاغه: "دأبت في الآونة الأخيرة من يسمّون أنفسهم فنانات بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة في المجتمع من خلال ظهورهن في الأفلام السينمائية، ويُسمى " فيديو كليب " و مسلسلات سوف تعرض في رمضان القادم، يقدّمون من خلاله أعمالاً إباحية وتصرفات غير أخلاقية، تحرّض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة في المجتمع المصري".

وأضاف النمر في بلاغه أنّ ما يرتكبه أمثال هؤلاء كـ"هيفاء" و "برديس"، يُعدّ من أشد الأخطار على المجتمع وعلى بناتنا بسبب ما ينتشر بينهم من تعاطٍ للمخدرات والإدمان.

وطالب النمر فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجرءات القانونية ضد هيفا وبرديس لارتكابهما جرائم يُعاقب عليها القانون.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"