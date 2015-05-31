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جانيت جاكسون تستمتع مع زوجها القطري وتستعدّ لجولة عالمية

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السبت 30-05-2015 18:44

تخطط النجمة العالمية Janet Jackson للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، بعد غياب دام سنوات طويلة، بعد رحيل شقيقها ملك البوب Michael Jackson في عام 2009.
Jackson البالغة من العمر 49 عاماً، كشفت خلال حديث صحافي عن أنها تستعدّ خلال الفترة المقبلة للانطلاق بجولة موسيقيّة حول العالم، لتستعيد جمهورها الذي انتظر أعمالها وإطلالاتها المسرحية طويلاً.
وأفاد موقع "US Magazine" أنّ Janet ، التي تفادت في الفترة الأخيرة الأضواء، ستنطلق في الجولة الأولى لها منذ عام 2011.
وكانت النجمة قد قالت في وقت سابق: "وعدتكم بأنكم ستسمعون الخبر مني شخصيّاً وحان الوقت الآن. هذه السنة سأصدر أغاني جديدة، وسأقوم بجولة عالمية جديدة".
وبالرغم من انشغالها بألبومها الجديد، أكّدت Jackson أنّ هذا الأمر لا يمنعها من الاستمتاع بحياتها مع زوجها القطري وسام المنّاع في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.
يُشار إلى أن Janet Jackson بدأت مسيرة منفردة في عام 1986 بألبومها الأول Control، وهو من موسيقى الـ"هيب هوب". أمّا ألبومها الأخير Discipline الذي يعتمد موسيقى الإلكترو بقدر أكبر، فيعود إلى عام 2008.

 

Janet Jackson ترغب في تبني طفل من الأردن أو سوريا

 

 

 

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