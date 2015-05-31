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نبيل شعيل يُجدّد عقده مع "روتانا" ويرفض مقاضاة المغرّدين لكنه يحذرهم

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نبيل شعيل يُجدّد عقده مع "روتانا" ويرفض مقاضاة المغرّدين لكنه يحذرهم نبيل شعيل يُجدّد عقده مع "روتانا" ويرفض مقاضاة المغرّدين لكنه يحذرهم

السبت 30-05-2015 20:43

خلال أقلّ من أسبوع، كان نجم الأغنية الفنان نبيل شعيل حديث بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حدثين؛ الأول يتعلّق بأمر شخصيّ والثاني له علاقة بعمله الفني.
ففي الحدث الأول، نفى الفنان نبيل شعيل عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام" ما نقلته بعض المواقع عن عزمه مقاضاة مغرّدين بتهمة الإساءة إليه والسخرية منه، بسبب نشر صور قديمة لألبوماته السابقة، تعود إلى أكثر من 20 عاماً، والتعليق عليها بعبارات غير لائقة عبر هاشتاغ # نبيل_شعيل.

من جهته، ردّ شعيل على العبارات التي طالته بسبب تدوينة كتبها قال فيها: "إذا آذاك أحد فتذكر فضل العفو وثواب الصبر وأجر الحلم"، نافياً بذلك مقاضاته كلّ من أساء له، بيد أنه تدارك بعدها ّحاً: "عرض عليّ العديد من المحامين مقاضاة المغرّدين الذين نشروا عبارات مسيئة؛ تسئ أولاً لهم تعليقاً على صوري القديمة والتي كنت أتابعها بابتسامة، بيد أن الأمر تطور بسرعة وخرج عن الآداب العامة ووصل إلى التجريح. ورغم أنني أرفض مقاضاة أبناء بلدي بخاصة أنّ منهم من اتصل معتذراً وأقول للبقية إتقوا شرّ الحليم إذا غضب، لأنني أتقبل النقد لأعمالي الفنية وأرفض المساس والتجريح والإساءة الشخصية".

أما الحدث الثاني فتمثّل في قطع نبيل شعيل كلّ الأقاويل التي تمّ تداولها مؤخّراً عن خروجه من شركة "روتانا"، خصوصاً بعد غيابه عن مهرجان "فبراير الكويت"، الذي نظمته "روتانا" في شهر أذار/مارس الفائت في الكويت، بعد أن شارك قبل ذلك في مهرجان "هلا فبراير" مع شركة إنتاج أخرى، إذ اتفق مع رئيس مجلس إدارة شركة "روتانا" سالم الهندي على الخطوط العريضة لتجديد العقد بينهما.

وقال حينها سالم الهندي على حسابه الخاصّ في موقع "تويتر" رداً على سؤال "سيدتي": "انتهت المفاوضات، وسيتمّ التوقيع بالأيام المقبلة بإذن الله". وكان قد كتب قبلها: "دائماً نسعد بلقائك يا بوشعيل والعمل معك".
وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ العقد تضمّن تنظيم وإدارة الحفلات الغنائية للفنان نبيل شعيل، بالإضافة إلى إنتاج وتصوير أغاني ألبوماته المقبلة.

 

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