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أنجلينا جولي وزوجها غارقان في الديون.. وهدية باهظة في عيد ميلادها

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السبت 30-05-2015 22:21

يصادف في 6 حزيران- يونيو عيد ميلاد النجمة العالمية Angelina Jolie، لكن من الواضح أن زوجها الممثل Brad Pitt لم يستطع الإنتظار إلى ذلك الوقت حتي يقدم لحبيبته الهدية التي تليق بحبهما الكبير.

وقالت صحيفة Sunday Mirror البريطانية أن Pitt إشترى لأنجلينا طائرة مائية من أحد أكبر تجار الطائرات في أوروبا ومن المقرر أن يمضيا هذه المناسبة الخاصة في في منزلهما في قصر ميرافال بفرنسا.

كما قرر النجم العالمي الشهير Brad Pitt ، أخذ دروس في قيادة هذه الطائرة، وعلى الرغم من أن Angelina لها خبرة كبيرة في قيادة الطائرات إلا ان الطائرات المائية لها مهار ات خاصة يجب تعلمها.

يشار إلى أن Angelina Jolie المعروفة بقراراتها الجريئة، خضعت منذ فترة لعملية جراحية إستأصلت خلالها المبيض بعد إرتفاع نسبة خطر إصابتها بمرض السرطان.

وفي إطار آخر، كشفت العديد من الصحف العالمية أن النجمين يعانيان من أزمة مالية حادة، حيث بلغت ديونهما حوالي 35 مليون دولار، بسبب تبذيرهما المال على أمور تافهة، حسب قول أحد المقربين منهم.

 

 

 

 

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