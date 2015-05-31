محلب للقيادات التنفيذية بالإسكندرية:"مش عاوز حد فيكم فى مكتبه "

شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على ضرورة أن يكون القيادات التنفيذية وسط المواطنين، قائلا "لازم الناس تحس أن المحافظ موجود فى كل مكان، ومش عاوز حد يقعد فى مكانه".

مشددا على الاهتمام بعلاج المرضى، مستنكرا كثرة الشكاوى من التأمين الصحى..

>جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده رئيس الوزراء بالإسكندرية بحضور المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، وهانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، ونائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء المحافظة، وجميع وكلاء الوزارات المختلفة والتنفيذيين بالثغر.