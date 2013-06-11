عضو بـ"تمرد" المنصورة يتهم قيادى إخوانى بطعنه بمطواة

اتهم الناشط السياسى محمد عبد الرحمن البلتاجى، أحد أعضاء حركة تمرد بمدينة المنصورة، أحد قيادات جماعة الاخوان بمحافظة الدقهلية، بضربة بمطواة وإصابته بجرح قطعى بالفخذ الأيسر، وذلك أثناء جمعة توقعيات حركة تمرد لسحب الثقة من محمد مرسى.

كان اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد عصام الشابورى مأمور قسم أول المنصورة بتقديم محمد السيد عبدالرحمن البلتاجى 31 سنة مقيم بالمنصورة البلاغ رقم 14425 لسنة 2013 جنح قسم أول المنصورة، يتهم فيه السيد الدماطى القيادى بجماعة الإخوان بمحافظة الدقهلية، بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام مطواة وإصابته بالفخذ الأيسر، أثناء جمع التوقعيات لحملة تمرد بشارع السكة الجديدة وفر هاربا.

وشكل العميد السعيد عمارة فريق بحث برئاسة العقيد أحمد فهيم مفيش مباحث القسم والرائد هيثم العشماوى رئيس مباحث القسم ومعاونه أحمد شبانة لتكثيف التحريات والتوصل لحقيقة الواقعة، وتم إحالة المحضر للنيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار راضى القصاص المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية.