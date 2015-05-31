إنشاء حديقة عامة مكان مبنى الحزب الوطني المنحل

ذكر رجب حافظ المقاول المسئول عن هدم مبنى الحزب الوطني المنحل انه سيتم إنشاء حديقة عامة مكانه بعد هدمه وأشار إلى ان أعمال الهدم ستنتهي بعد 3 أشهر ونفى إمكانية تطوير المبنى وعدم هدمه مؤكدا ان المبنى متهالك بفعل احتراقه.

وأضاف – لبرنامج الحياة اليوم – انه لن يتم استخدام التفجير لهدم مبنى الحزب الوطني المنحل نظرا لأن المنطقة مأهولة بالسكان بالإضافة إلى وجود المتحف المصري وذكر أن المبنى يقع على حوالي 10500 م ويعمل في المكان 3 حفارات و25 عربة لنقل الرمال.

من ناحية أخرى صرح اللواء محمد أمين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية انه تم الانتهاء من تطوير منطقة الألفي بوسط البلد وتم عمل المنطقة للمشاة فقط وأشار إلى ان التطوير سيشمل مناطق أخرى في وسط البلد بهدف عودة القاهرة لرونقها وذكر ان الأعمال تتم عن طريق محافظة القاهرة وبالتعاون مع الشركة القابضة للإسكان بالإضافة إلى مؤسسات أخرى كما ساهم في التمويل سكان من المنطقة بالإضافة إلى مواطنين لهم محال تجارية أملا في عودة المنطقة إلى جمالها.