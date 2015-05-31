أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إنشاء حديقة عامة مكان مبنى الحزب الوطني المنحل

Google+ Print
إنشاء حديقة عامة مكان مبنى الحزب الوطني المنحل إنشاء حديقة عامة مكان مبنى الحزب الوطني المنحل

أرشيفية

ذكر رجب حافظ المقاول المسئول عن هدم مبنى الحزب الوطني المنحل انه سيتم إنشاء حديقة عامة مكانه بعد هدمه وأشار إلى ان أعمال الهدم ستنتهي بعد 3 أشهر ونفى إمكانية تطوير المبنى وعدم هدمه مؤكدا ان المبنى متهالك بفعل احتراقه.

وأضاف – لبرنامج الحياة اليوم – انه لن يتم استخدام التفجير لهدم مبنى الحزب الوطني المنحل نظرا لأن المنطقة مأهولة بالسكان بالإضافة إلى وجود المتحف المصري وذكر أن المبنى يقع على حوالي 10500 م ويعمل في المكان 3 حفارات و25 عربة لنقل الرمال.

من ناحية أخرى صرح اللواء محمد أمين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية انه تم الانتهاء من تطوير منطقة الألفي بوسط البلد وتم عمل المنطقة للمشاة فقط وأشار إلى ان التطوير سيشمل مناطق أخرى في وسط البلد بهدف عودة القاهرة لرونقها وذكر ان الأعمال تتم عن طريق محافظة القاهرة وبالتعاون مع الشركة القابضة للإسكان بالإضافة إلى مؤسسات أخرى كما ساهم في التمويل سكان من المنطقة بالإضافة إلى مواطنين لهم محال تجارية أملا في عودة المنطقة إلى جمالها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا