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وزير صومالي: الاستثمار للمصريين والبرلمان يعلن حوافز جديدة للاستثمار

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وزير صومالي: الاستثمار للمصريين والبرلمان يعلن حوافز جديدة للاستثمار وزير صومالي: الاستثمار للمصريين والبرلمان يعلن حوافز جديدة للاستثمار

جانب من لقاء الوزير

قال الدكتور سعيد حسين عيد وزير الثروة الحيوانية والرعي والغابات الصومالي؛ أن البرلمان الصومالي سيقر حزمة من التيسيرات لضخ استثمارات في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية وتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية والعربية مشيرًا إلي أن أولوية الاستثمار ستكون للقطاع الخاص المصري.

وأضاف الوزير الصومالي عقب لقاءه وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال علي هامش اجتماعات رجال الأعمال المصريين الصوماليين أن زيارة وفد بلاده للقاهرة تهدف إلي ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود علي هامش القمة الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ وهي ترجمة للعلاقات بين والصومال في مجالات التعاون المشترك.

وأضاف أن اللقاءات المشتركة بين وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية سوف تساهم في اعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين وهي تقاس بالألف السنين وليست وليدة اليوم والدليل أن السفير المصري هو السفير الوحيد الذي بقي في العاصمة مقدشيو رغم الحرب الأهلية.

وأوضح الوزير الصومالي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفعيلا للعلاقات خاصة وأن مصر هي رائدة التعليم ونحن جئنا لتفعيل التعاون الاقتصادي في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبدء في تبادل اللحوم والمواشي الي مصر وغدا سنوقع بروتوكولات تعاون بين البلدين.

وحول الرسالة التي يوجهها للمصريين أكد الوزير الصومالي دعوته القطاع الخاص المصري للاستثمار في الصومال للاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية التي تتحسن يوما بعد يومًا بسبب تحسن الأوضاع الأمنية في بلده.

وشدد علي رغبة الصومالية بأن يكون القطاع الخاص المصري هوالأول وسنوفر له كل الامتيازات والحكومة مصممة لاستقبال القطاع الخاص المصري لان هناك فرص حقيقية للحكومتين والقطاعين المصريين والصومالي.

وأضاف الوزير الصومالي أننا سنقدم كل الدعم وقريبا البرلمان الصومالي سيوقع قانون يحمي حقوق المصدرين ويعطيهم حوافز اقتصادية وخاصة للاستثمار العربي.

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