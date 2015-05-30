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اشتعال مفاجئ بمركبة يؤدي إلى حريق بمحطة بترول في دبي

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اشتعال مفاجئ بمركبة يؤدي إلى حريق بمحطة بترول في دبي اشتعال مفاجئ بمركبة يؤدي إلى حريق بمحطة بترول في دبي

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي بالتعاون مع فرق الإنقاذ في شرطة دبي من السيطرة على حريق نشب في إحدى محطات البترول بمنطقة القصيص في شارع القدس، وذلك نتيجة اشتعال مفاجئ في إحدى السيارات التي توقفت لتعبئة البترول في المحطة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال العميد أحمد الصايغ مساعد المدير العام لشؤون الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني في دبي إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في 12.19 دقيقة ظهر أمس يفيد باندلاع حريق في إحدى السيارات التي توقفت في محطة بترول في شارع القدس ما أدى إلى اشتعال سقف المحطة، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي بعد إخلاء المحطة وإغلاق محابس التزود بالوقود كافة.

لا إصابات

ولفت العميد الصايغ إلى أن أول فرقة إطفاء وصلت إلى موقع الحريق في غضون دقيقة و30 ثانية بعد تلقى البلاغ، وإنه نظراً لأن المواد المحترقة مصنوعة من البلاستيك، نتج عنها أدخنة سوداء، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق دون أي إصابات بشرية بعد أن تم إخلاء المحطة. ونوه العميد الصايغ إلى أن عمليات التبريد والمتابعة استمرت حتى الساعة 3.30، وأنه جار حصر الخسائر المادية من قبل الشركة المشغلة للمحطة..

مشيراً إلى أن بداية الحريق من سيارة توقفت للتزود بالبترول، وأن المحطات مزودة بالاحتياطات الأمنية كافة في غلق محابس البترول بسرعة كبيرة وغلق السوبر ماركت والإخلاء الكامل لمنع وجود أي إصابات بشرية . "اكدت شركة "اينوك" انها تعمل جنبا الى جنب مع الجهات الخاصة للتحقيق في اسباب الحادث، كما اكدت ان سلامة موظفيها وعملائها تبقى في مقدمة اولوياتها."

شب

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