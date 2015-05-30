6 ساعات للسيطرة على حريق ضخم اندلع بسوق الجمعة في الفجيرة

استطاعت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة السيطرة على حريق ضخم اندلع عصراً في سوق الجمعة والتهم 8 محلات 4 للخضار و4 للسجاد، حيث استمرت عمليات الإطفاء 6 ساعات متواصلة للسيطرة وإخماد الحريق والتأكد من عدم اشتعاله مرة اخرى.

وأشار العقيد علي عبيد الطنيجي المدير العام لإدارة الدفاع المدني بالفجيرة إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة الخامسة والنصف يفيد بنشوب حريق في سوق الجمعة بالفجيرة، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء وفرق من الدفاع المدني والإنقاذ مدعومة بدوريات الأنجاد إلى مكان الحريق، وعليه تمت محاصرة الحريق ومنع امتداده أولا لمحطة البترول القريبة من السوق، حيث تم تأمينها بنجاح بالإضافة إلى تأمين باقي المواقع الأخرى من محلات السجاد والمفروشات التي تحوي مواد قابلة للاشتعال، ونجحت عملية السيطرة عليها وإخماد الحريق في عدد من المحلات للخضار والسجاد، وأسفر الحريق عن خسائر مادية دون اية إصابات تذكر.

وأضاف الطنيجي أن طبيعة المواد المحترقة وسرعة الرياح ساعدت على اشتعال الحريق وامتداده لبعض المحلات وتصاعد الدخان الأسود الكثيف في الجو، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل وتعاملت معه بمهنية وحرفية وأحاطت النيران ومنعت امتدادها، ولا تزال الفرق تقوم بعملية تبريد للمواقع التي تعرضت للنيران للتأكد من عدم اندلاعها مرة أخرى. شهود عيان قالوا لـ«البيان» إن الحريق اندلع بداية في محل للخضار والفواكه، عند محلات شوي الذرة والكستناء بفعل الرياح، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن اسباب اندلاع الحريق.