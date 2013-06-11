بالصور.. قوص مدينة تعانى الفوضى والاختناقات المرورية بقنا

شن أهالى مركز قوص، جنوب محافظة قنا، هجوما حادا على فوضى النقل الداخلى بالمحافظة، والتكدس المرورى والانتشار الواسع للتوك توك، وما سموه بغياب الرقابة المرورية وشرطة المرافق بالمدينة.

وطالب آخرون بضرورة إنشاء كوبرى بالمدينة لعلاج التكدس المرور.. أحمد بلاش– موظف بالعلاقات العامة بمديرية أمن قنا وأحد أبناء المدينة.

قال إن مشكلة المرور فى مدينة قوص ليس لها حل إلا إنشاء كوبرى سيارات على سكة الحديد بحيث يربط شرق البلد بغربها فنحن نشاهد فى وقت الذروة ازدحام الميادين الثلاثة الرئيسية فى المدينة بدءا من ميدان النوبة، ثم ميدان المحطة، وامتدادا حتى نصل إلى طريق البحر فيقل الازدحام كلما اتجهنا شمالا حتى مستشفى قوص المركزى.

هانى أنيس- إعلامى من أبناء المدينة، أرجع مشكلة المرور فى المدينة إلى عدة أسباب أولها انتشار التوك توك فى الشوارع الرئيسية من ناحية، وافتراش الباعة الجائلين لهذه الميادين من ناحية أخرى.

فالمواطن العادى لا يستطيع أن يمشى بمفرده وسط أحد ميادين النوبة أو المزلقان، وأنا أرى أن الحل القاطع فى هذا كله هو تقنين وضع الباعة الجائلين، وعمل مكان مخصص لهم حتى يتم إخلاء الميادين منهم من ناحية، والحل الآخر هو تقنين موضوع التوك توك حتى يسير فى شوارع معينة بعيدا عن المناطق المزدحمة.

وأضاف أحمد نصر- موظف، أن ضرورة إنشاء نقطة للخدمات الأمنية المرورية، حيث لاحظ أن ميدان النوبة والمزلقان لا يوجد بهما خدمات أمنية تكفى فيقتصرعلى عسكرى مرور واحد أو اثنين بينما هناك كشك أمام نادى السلة أقامته وحدة إشغال الطريق، وهو تقريبا أنشئ ليبقى هكذا، حيث إننا فوجئنا به من شهرين قد أقيم وقيل لنا إنه أنشئ بغرض ردع الباعة الجائلين وتنظيم حركة المرور، لكنه كما تشاهدون كل يوم الكشك مقام أمام نادى السلة ويفترش أمامه وعن يمينه وعن شماله الباعة الجائلون..

من جانبهم انتقد عدد من سائقى التوك توك الاتهامات الموجهة إليهم بأنهم السبب الأكبر فى مشكلات المرور بقوص، حيث قال أحدهم لـ"اليوم السابع" ويدعى حسن خيرى أن التوك توك موجود فى كل مدينة وحى بخلاف مدينة قوص ونحن نشاهده فى مدينة قفط وقرى حجازة قبلى وبحرى يسير فى انسيابية دون مشاكل، أما مشكلتنا فتتمثل فى الإهمال الواضح للمرافق الداخلية للمدينة وعدم الاهتمام برصف الشوارع وأعمال الحفر فى منطقة المزلقان منذ سنوات وهى تعطل منطقة المزلقان.. حيث يجرى من حوالى ثلاثة أشهر تطوير مزلقان قوص والمشروع يسير ببطء، مما يشكل ازدحاما متكررا فى منطقة المزلقان.