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النيابة تأمر بتشريح جثة محبوس بناء على طلب أسرته فى الشرقية

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النيابة تأمر بتشريح جثة محبوس بناء على طلب أسرته فى الشرقية النيابة تأمر بتشريح جثة محبوس بناء على طلب أسرته فى الشرقية
قررت نيابة أبوحماد، برئاسة أحمد صلاح، وإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، بتشريح جثمان محبوس بقسم شرطة القرين لبيان سبب الوفاة استجابة لطلب أسرته.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة القرين بإعلان المساجين عن إصابة أحدهم بحالة إعياء شديدة وباستطلاع الأمر تبين أنه "محمد ع ح " - 46 سنة - مسجل ومحبوس احتياطيا منذ شهر على ذمة قضيتين "حيازة سلاح نارى ومخدرات" فتم نقله إلى مستشفى القرين المركزى، ومنها لمستشفى الأحرار، حيث توفى وبالكشف تبين أنه أصيب بغيبوبة سكر فتم التحفظ على الجثة، وتحرر المحضر 272/3 أحوال لسنة 2015.

انتقل محمد الشافعى، وكيل أول نيابة أبوحماد، لمعاينة الجثة وأمر بتشريحها بناء على طلب أسرة المتوفى والتصريح دفنها.

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مصر 365