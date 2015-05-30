وصفات طبيعيَّة لعلاج الغازات لدى الرضع

لعلاج الغازات لدى الأطفال لجأت الأمهات منذ القدم لبعض الطرق والوصفات الطبيعيَّة التي أثبتت فاعليتها في تهدئة التقلصات، والتخلص من الغازات بصورة طبيعيَّة وآمنة.

«سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة طب الأسرة، الدكتورة آلاء مطر، لتقدَم لك أهم العلاجات التي تخلص طفلك من الغازات المزعجة.

• تغيير وضعيَّة الرضاعة

في حال الرضاعة الطبيعيَّة يُنصح برفع رأس ورقبة الطفل وألا تكون في نفس مستوى البطن، أما في حالة الرضاعة الصناعيَّة فيجب إرضاع الطفل في وضع عمودي مع إمالة زجاجة الرضاعة لأعلى قليلاً؛ حتى يتجمع الهواء في نهاية الزجاجة ولا يبتلعه الطفل. كما يمكن استخدام نوع مخصص من الحلمات التي تُصنع بزاوية أو انحناءة؛ حتى لا تسمح بمرور الهواء للطفل.

وسواء في الرضاعة الطبيعيَّة أو الصناعية على الأم التأكد من إدخال حلمة الثدي أو حلمة الببرونة بالكامل داخل فم الطفل.



• تجشؤ الطفل

حاولي مساعدة الطفل على التجشؤ أثناء الرضاعة وبعدها عن طريق التربيت الخفيف على ظهره في حركات متتالية، وعلى الأم التحلي بالصبر فقد يحتاج الطفل دقائق عديدة؛ حتى يستطيع التجشؤ وإخراج الهواء الزائد.



• تغيير نوعيَّة اللبن

في بعض الأحيان قد يتسبب اللبن الصناعي في إصابة الطفل بالغازات والإمساك، وفي هذه الحالة يجب على الأم استشارة الطبيب في تغيير نوع اللبن للطفل، كما يجب على الأم التأكد من معدل تدفق اللبن من خلال ثقب حلمة زجاجة الرضاعة فلا يجب أن يكون تدفق اللبن سريعاً الأمر الذي يسمح بمرور الهواء أثناء تناول الطفل للبن، كما يجب أن تكون الحلمة طريَّة؛ حتى تأخذ شكل فم الطفل وتمنع ابتلاع الطفل للهواء أثناء الرضاعة.



• نومه على بطنه

هذه الوضعيَّة تساعد الطفل على إخراج الغازات بسهولة، حيث يوضع الطفل على بطنه إما على الفراش أو على قدم الأم مع تدليك ظهر الطفل برفق للسماح بخروج الهواء.



• تدليك بطنه

تدليك بطن الطفل أيضاً يساعد على إخراج الغازات، يوضع الطفل على ظهره وتقوم الأم بتدليك البطن في حركات دائريَّة في اتجاه عقارب الساعة ثم النزول باليد لأسفل مع الضغط الخفيف حتى الوصول لسرَّة الطفل، وتكرار الأمر مرَّات عديدة؛ حتى خروج الغازات المحتبسة.



• تحريك قدمه في وضع قيادة الدَّراجة

من الحركات التي تساعد الطفل على التخلص من الغازات هي تحريك قدمي الطفل في وضع قيادة الدراجة أثناء استلقائه على ظهره؛ إذ تعمل هذه الطريقة على تحريك الأمعاء الأمر الذي يساعد على إخراج الغازات.



• المشروبات العشبيَّة

بعض الأعشاب تساعد على القضاء على الانتفاخ لدى الأطفال، كما تعمل على تهدئة المغص والتقلصات. وأفضلها مغلي الينسون والنعناع والكمون والشمر.