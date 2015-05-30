تقرير: بينيتيث قد يطلب ستيرلنج في ريال مدريد

يقترب رحيم ستيرلنج جناح ليفربول الشاب من الانتقال إلى ريال مدريد، في حال تولي رفائيل بينيتيث الإدارة الفنية للفريق الملكي.

ونشرت صحيفة "ماركا" المدريدية تقريرا عن أن تولي بينيتيث لقيادة ريال مدريد، يربط رحيم بالميرنجي.

وكان زين الدين زيدان مدرب فريق الناشئين بريال مدريد قد صرح في أبريل الماضي بأن الميرنجي بالتأكيد يضع عينه على ستيرلنج.

وزعمت صحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية يوم الجمعة أن بينيتيث سيبدي اهتمامه بضم اللاعب، خاصة أنه كان معجبا بموهبته في ليفربول عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما فقط.

وطلب ستيرلنج الرحيل من ليفربول، وأكد وكيل أعماله أن استمراره مع الريدز ليس متعلقا بزيادة راتبه.

ورفض ليفربول عرضا من مانشستر يونايتد لضم اللاعب في وقت سابق.