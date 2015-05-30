أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير: بينيتيث قد يطلب ستيرلنج في ريال مدريد

Google+ Print
تقرير: بينيتيث قد يطلب ستيرلنج في ريال مدريد تقرير: بينيتيث قد يطلب ستيرلنج في ريال مدريد

يقترب رحيم ستيرلنج جناح ليفربول الشاب من الانتقال إلى ريال مدريد، في حال تولي رفائيل بينيتيث الإدارة الفنية للفريق الملكي.

ونشرت صحيفة "ماركا" المدريدية تقريرا عن أن تولي بينيتيث لقيادة ريال مدريد، يربط رحيم بالميرنجي.

وكان زين الدين زيدان مدرب فريق الناشئين بريال مدريد قد صرح في أبريل الماضي بأن الميرنجي بالتأكيد يضع عينه على ستيرلنج.

وزعمت صحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية يوم الجمعة أن بينيتيث سيبدي اهتمامه بضم اللاعب، خاصة أنه كان معجبا بموهبته في ليفربول عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما فقط.

وطلب ستيرلنج الرحيل من ليفربول، وأكد وكيل أعماله أن استمراره مع الريدز ليس متعلقا بزيادة راتبه.

ورفض ليفربول عرضا من مانشستر يونايتد لضم اللاعب في وقت سابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع