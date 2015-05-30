مفاجأة.. فيروس الهربس الشهير يعالج أخطر أنواع سرطان الجلد

تناقلت وكالات الأنباء العالمية على مدار الأيام الماضية خبراً مثيراً للغاية، يؤكد نجاح استخدام أحد الفيروسات الشهيرة المعروف باسم "فيروس الهربس" فى علاج سرطان الجلد، ونسلط الضوء على أبرز تفاصيل هذا الاكتشاف المثير.

والهربس (Herpes) هو واحد من أشهر الأمراض الجلدية التى تصيب الإنسان، وهو مرض فيروسى يرتبط عادة بحالات ضعف الجهاز المناعى، وينقسم إلى نوعين؛ النوع الأول يصيب اللثة والتجويف الفمى والشفاه، أما النوع الثانى فيصيب الأعضاء التناسلية، وفى كلتا الحالتين يظهر المرض كحبيبات على الأجزاء المصابة، وذلك حسبما يشير الدكتور أحمد خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها علماء من معهد أبحاث السرطان ومستشفى مارسدن الملكى بالمملكة المتحدة أن فيروس الهربس المعدل وراثياً أثبت فاعلية كبيرة فى تقوية وتعزيز المناعة، وتحسين قدرتها على قتل الخلايا السرطانية.

واشترك فى هذه التجارب 64 مركز أبحاث على مستوى العالم، وخضع للأبحاث 436 مريضاً من المصابين بالميلانوما الخبيثة، والتى تعد أخطر أنواع سرطان الجلد القاتلة على الإطلاق.

وأثبتت النتائج أن فيروس الهربس المعدل وراثياً أثبتت فاعلية كبيرة فى تحسين معدلات شفاء المرضى المصابين بالميلانوما الخبيثة، وأكد الباحثون أن بعض المرضى الذين خضعوا للتجربة لم يتعرضوا للوفاة 3 سنوات كاملة رغم المرحلة المتقدمة من المرض التى وصلوا إليها.

وأوضح الباحثون أن نتائج التجارب الإكلينيكية كانت أفضل بالنسبة للأشخاص الذين كانت حالة مرضهم أقل تطوراً، مضيفين أن العلاج الجديد والذى يعرف باسم "T-VEC" سيكون متوفراً خلال عام على الأكثر وقد تكون تكلفته عالية للغاية أثناء استخدامه بواسطة هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" .

>وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.