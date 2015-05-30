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محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجلي سلطان أحمد بن سليم

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محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجلي سلطان أحمد بن سليم محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجلي سلطان أحمد بن سليم

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة في جبل علي لمناسبة زفاف نجليه غانم إلى كريمة خليفة محمد عبيد الحثبور وعبدالله إلى كريمة علي ابراهيم بن علي حسن.

حضر الحفل - الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم - معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وسمو الشيخ حشر بن مكتوم ال مكتوم مدير دائرة إعلام دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسعادة جمعة الماجد وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأقارب وذوي المعاريس.

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