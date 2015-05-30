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بالصور.. محافظ أسيوط وألاف المواطنين يشهدون تجليس الأنبا يؤانس مطرانًا لأسيوط

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بالصور.. محافظ أسيوط وألاف المواطنين يشهدون تجليس الأنبا يؤانس مطرانًا لأسيوط بالصور.. محافظ أسيوط وألاف المواطنين يشهدون تجليس الأنبا يؤانس مطرانًا لأسيوط

أثناء تجليس الأنبا يؤانس

إحتفل آلاف الأقباط وبحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء عبد الباسط حسن مدير الأمن والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط والدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط بتجليس الأنبا يؤانس على كرسى إيبارشية أسيوط وتوابعها وذلك للأقباط الأرثوذكس بمدينة أسيوط وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية والشعبية بالمحافظة والألاف من أقباط أسيوط بمختلف طوائفهم.

كما شهدت الشوارع المؤدية من والى الكنيسة تشديدات أمنية مكثفة شهدتها ،حيث بدأت المراسم بالصلاة وقراءة الترانيم ثم مراسم التجليس بحضور العديد من الأساقفة والرهبان وممثلى الكنائس والطوائف المختلفة.

ووجه الأنبا يؤانس مطران أسيوط الشكر لمحافظ أسيوط ومدير الأمن وجميع القيادات الدينية والسياسية بالمحافظة لحضورهما التجليس.

 

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