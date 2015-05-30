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بالصور.. هولندي يعتنق الإسلام ويسمي نفسه “السيسي”

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بالصور.. هولندي يعتنق الإسلام ويسمي نفسه “السيسي” بالصور.. هولندي يعتنق الإسلام ويسمي نفسه “السيسي”

30 مايو 2015 | 8:57 مساءً

شهادة اعتناق الدين الاسلامي

اعلن مواطن هولندي الجنسية اعتناقه الدين الاسلامي، وحصل علي شهادة رسمية من مشيخة الازهر، واختار اسم اسمًا جديدًا له بعد دخوله في الدين الاسلامي، وحصوله علي شهادة رسمية باسلامه بعد نطق الشهادتين،

وأكد أنه لم يعتنق أي ديانة من قبل وأنه دخل الإسلام عن اقتناع ودراسة ومعايشة، وكان يرغب في إطلاق اسم عبدالفتاح السيسي على نفسه، إلا أن اللجنة لم توافق إلا علي اسم واحد فقط، وأنه اختار السيسي من بين أسماء كثيرة لحبه وتقديره للرئيس السيسي، الذي لم يعرف أي تفرقة عنصرية بين الأديان خلال حكمه ولدوره في الثورة.

وكان دونالد ديرك وعمره 56 عامًا الذي يقيم بالغردقة منذ 5 سنوات واشترى منزل بها، وتعرف علي عدد من الاسر بالغردقة، وانه عشق الاسلام للاخلاق الطيبة التي يتمتع بها من تعرف عليهم، وانه دين يحترم الانسان ويقدره ويمنحه الحرية المسؤولة، وانه سعيد بان ينادون باسمه الجديد السيسي.

2015-05-30

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