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الخارجية التونسية :الإفراج عن جميع مواطنينا المحتجزيين فى ليبيا

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الخارجية التونسية :الإفراج عن جميع مواطنينا المحتجزيين فى ليبيا الخارجية التونسية :الإفراج عن جميع مواطنينا المحتجزيين فى ليبيا
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم أنه تم الإفراج عن جميع التونسيين الذين تم إيقافهم فى ليبيا مؤخرا، وذكربيان للوزارة اليوم ، أنه تم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من التونسيين المحتجزين فى ليبيا.

وكان وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش قد أعلن الخميس الماضى عن إطلاق سراح 30 تونسيا من بين المحتجزيين فى ليبيا ، مؤكدا حرص الوزارة على إطلاق سراح جميع الموقوفين التونسيين دون قيد أوشرط.
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