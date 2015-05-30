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رقابة الجوازات بمنفذ مساعد الليبى تحدد آليات المرور إلى مصر

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رقابة الجوازات بمنفذ مساعد الليبى تحدد آليات المرور إلى مصر رقابة الجوازات بمنفذ مساعد الليبى تحدد آليات المرور إلى مصر
حددت رقابة الجوازات فى منفذ مساعد البرى الليبى اليوم السبت ، آليات المرور عبر المنفذ إلى ، ووجهت رقابة الجوازات بمنفذ مساعد الليبى ، فى بيان لها اليوم ، بلديات طبرق ومساعد وبئر الأشهب إلى ضرورة أن تتضمن كشوف المسافرين كتابة اسم المسافر رباعى كما هو بجواز السفر ، وأيضا عدم تكرار الاسم فى كشوفات بلديتين أو أكثر ، مؤكدة أن مخالفة ذلك تلغى إجراءات السفر .

وشدد البيان على ضرورة إحالة الكشوف قبل موعد السفر بثلاثة أيام، مع التأكيد على تسمية مندوب عن كل بلدية لتتعامل معه مصلحة الجوازات بالمنفذ.

وأضاف أن عمليات الإضافة والتجديد يجب أن تكون عن طريق فروع وأقسام الجوازات، وأنه فى حالة تسجيل شخصين من خارج منطقة طبرق يجب أن يكون له ضامن من طبرق.

ونبه البيان بأن الجوازات المخطوطة باليد ذات اللون الأزرق «الجوازات الجديدة» لن يُسمح لحامليها بالسفر إلى مصر، ونوه البيان بانه يجب أن ترفق شهادة ميلاد خاصة للاطفال معتمدة من السجل المدني، مشددًا على ضرورة سريان صلاحية جوازات السفر.

أما بالنسبة للنساء بصفة عامة فإنهن يعفين من هذه الشروط، وكذلك جرحى الجيش والمرضى والحالات الحرجة وأزواج المصريات والأبناء والليبيات المتزوجات من مصريين وأبناؤهن، والوفود الرسمية والاجتماعية.

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مصر 365

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