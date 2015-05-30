صورة – حسام حسن: هذا دليل طرد وليد سليمان .. وأشكره على الاتصال بي

نشر حسام حسن لاعب وسط الاتحاد السكندري صورة وضع ساقه في الجبس بعد إصابته نتيجة تدخل قوي من وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي في مواجهة الفريقين استحق بعدها الأخير طرد مباشر.

وأشهر حكم مباراة الجولة 22 بطاقة حمراء بعد دخول وليد سليمان بـ10 دقائق نتيجة فرملة على ساق حسام حسن.

ونشر حسام حسن عبر حسابه على (إنستجرام) صورة تدخل وليد سليمان وقال: "الحمد لله .. لم أكن أحب نشر هذه الصورة. وأسأل الله ألا يكتب الإصابات على أي شخص".

وأضاف "سأمكث في الجبس لمدة شهر ونصف نتيجة شرخ في الشظية. لكن هذه الصورة لكل شخص ظن أنني أدعي الإصابة. ولمن قال إنها لا تستحق الطرد".

وتابع "على المستوى الشخصي أشكر كل أصدقائي الذين اتصلوا بي وقاموا بمواساتي. وأشكر الكابتن وليد سليمان على الاتصال بي والاطمئنان عليّ أكثر من مرة".

وأتم "الحمد لله على كل شيء .. سأعود بعد شهر ونصف".