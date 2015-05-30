وزير الثقافة وعصام الأمير يفتتحان مهرجانًا ثقافيًا بشارع المعز غدًا

تزامنًا مع عيد الإعلاميين، وتحت رعاية عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وحسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، ينطلق صباح غد الأحد الموافق 31 مايو المهرجان الثانى لـ “برنامج الأتيليه، مع طه القرنى” الذى يُقام بشارع المعز لدين الله الفاطمى، بمشاركة وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الآثار، ومحافظة القاهرة تنسيقًا مع اللواء “هشام فرج” وكيل وزارة الثقافة للأمن والمشرف العام على مجموعة الأمن والنظام بشارع المعز، وبحضور مجموعة كبيرة من كليات الفنون والتربية الفنية والفنون التطبيقية وجامعة أكتوبر للفنون والعلوم الحديثة، وكوكبة من فناني القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية.

صرح الفنان التشكيلي طه القرني ـ رئيس المهرجان، بأن فعاليات المهرجان تأتى بالتزامن مع وجود ورش عمل من وزارة الشباب والرياضة، وكذلك ورش عمل من هيئة قصور الثقافة، وبيت الإنتاج الثقافى، مضيفا أنه سيتم البث المباشر من قناة النيل الثقافية طوال اليوم مع القنوات المتخصصة وأيضا القنوات الخاصة .

يبدأ برنامج المهرجان فى العاشرة صباحًا، ويستمر حتى العاشرة مساء، وتتضمن الفترة الصباحية “مجاميع للرسم المباشر من جميع الأعمار (هواة – طلبة) تحت إشراف الأساتذة المتخصصين، فرقة المزمار البلدى وتخت شرقى يجوب الشارع، عرض أزياء للمحافظات المصرية من خلال هيئة قصور الثقافة، عرض الأراجوز المصرى ومجاميع للعازفين على طول الشارع، معرض للفنون التشكيلية من وزارة الشباب والرياضة، عمل معرض للوحات التى تم تنفيذها مع الحضور من المسئولين.”

أما برنامج الفترة المسائية فيتضمن فقرات فنية من “فرقة التنورة، موسيقى الأطفال، عرض الأراجوز مسرحى، أوركسترا الشباب والرياضة، فرقة الشرقية ـ بنى سويف، النيل للإنشاد الدينى، الختام تصحبه فرقة التنورة”.

ويختتم برنامج المهرجان بتكريم وتوزيع الشهادات والدروع على المشاركين من مختلف الجهات إلى جانب عدد من منظمى المهرجان.