غدًا مُحاكمة بطلة كليب “سيب إيدى”

تنظر غدا الاحد محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة،وسكرتارية محمد عبد الحكيم، دعوى محاكمة بطلة كليب سيب ايدى، لاتهامها بالتحريض على الفسق، فى القضية التى تحمل رقم ١٠٣٠٦ لسنة ٢٠١٥ جنح العجوزة.

وكان أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة وبعد موافقة النائب العام، أحال “رضا فولى” بطلة كليب سيب إيدى بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

بدأت الواقعة بتلقى مباحث الاداب إخطارا من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير فيديو كليب يحوى مشاهد ساخنة وخارجة وفاضحة،وتشكل فريق بحث وتحرى وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى “كافتيريات” المهندسين.

وبمواجهتها قالت إنها صورت الفيديو فى شقة الممثل الذى ظهر معها مغنيا وهو “وائل صديق” يحمل الجنسية الأمريكية وغادر إلى تونس فور إثارة الجدل حول الفيديو كليب، مشيرة إلى أنه استعان بصوت مطربة ، وهى رقصت فقط وتم تركيب الصوت على حركة شفاهها.