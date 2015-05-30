احترس من آلام الرأس.. الصداع يصيب فتاة بريطانية بالشلل والسكتة الدماغية

كثيرا ما نشعر بآلام الرأس والصداع ولا ننتبه إليها أو نهتم بها، اعتقادا بأنها حالة بسيطة قد تزول بعد قليل من خلال بعض المسكنات، ولكننا لا نعلم أن هذه الآلام قد تكون السبب وراء موتنا فى لحظات إذا ما تجاهلنها.

هذا ما حدث مع إليزابيث كيس الطفلة التى تبلغ من العمر 13 سنة، وهى الحالة التى سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء عليها، والتى فاجأتها آلام مزعجة فى رأسها فحسبتها مجرد صداع عابر ولكنه سرعان ما تحول إلى سكتة دماغية تركتها مشلولة لا تستطيع الحركة.

كيف تحولت آلام إليزابيث إلى شلل فى لحظات؟

>تهيأت إليزابيث لأخذ حمامها الخاص بينما كانت والدتها تكوى الملابس ووالدها يغسل السيارة استعدادا للذهاب إلى فرح صديق العائلة، وعند انتهائها شعرت بآلام فى الرأس حسبتها صداعا عاديا ولكن خلال لحظات بسيطة زاد الألم فتوجهت إلى والدتها نزولا على السلالم وهى تصرخ من رأسها ساقطة على الأرض وتردد جملة واحدة "هل سأموت يا أمى".

تقول والدتها، "صدمت عند رؤية ابنتى بهذه الحالة ولاحظت أن نصف جسمها لا يتحرك، شككت أن تكون علامات مبكرة لسكتة دماغية ولكننى استبعدت ذلك لصغر سن ابنتى، ومع ذلك أسرعت فى طلب الإسعاف الذى نقلنا سريعا للمستشفى".

عندما رأى الأطباء حالة إليزابيث تأكدوا من إصابتها بجلطة فى المخ ولكنهم رفضوا إجراء جراحة لها بسبب صغر سنها، وتم حجزها فى الرعاية المركزة، ورغم ذلك استمر الألم لذلك اضطر الأطباء لإجراء جراحة غير ناجحة لإزالة الجلطة التى بقيت، وتعامل الأطباء مع حالة إليزابيث بإعطائها عقار الأسبرين من أجل التخفيف من الدم ليرجع لطبيعته وتتخلص من التجلط نهائيا خوفا من إصابتها بسكتة أخرى قد تودى بحياتها.

استجابت حالة إليزابيث خاصة مع العلاج الطبيعى المركز، ولكنها لم تستطع الحركة حيث أصابها شلل، واضطرت إلى تعلم الحركة من البداية، واستطاعت أن تخطو خطواتها الأولى بعد عام من العلاج الطبيعى ولكنها تحاول التخلى نهائيا عن الكرسى المتحرك والمشى على قدمها كما كانت فى سابق عهدها.

متى تتعامل مع آلام الرأس سريعا؟

>من هنا نقدم لك خطوات بسيطة لمعرفة مدى خطورة آلام الرأس ولكنها مهمة جدا فى طريقك نحو الوقاية من تلك السكتات الدماغية وجلطات المخ الخطيرة التى قد تودى بحياتك أو تتركك مشلولا عاجزا عن الحركة، كما حدث مع إليزابيث.

تحدث السكتة الدماغية عندما توجد عقبة أمام سريان الدم من خلال الشرايين التى تغذى مناطق الدماغ المختلفة، وذلك يكون بسبب تجلط الدم ومن ثم منعه لمرور الدم المغذى للمخ، ما ينتج عنه موت جزء من الدماغ خلال السكتة.

وتصبح آلام الرأس خطيرة فى هذه الحالة، ويجب عليك التوجه سريعا للمستشفى، عندما يأتى الألم بشكل مفاجئ ويزداد سريعا فيبلغ أقصاه وشدته مع تنميل فى الوجه أو الجسم وضعف فى حركة الذراعين أو الساقين ودوار وصعوبة فى التنفس.



>

إليزابيث فى المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية



>

إليزابيث تتلقى العلاج الطبيعى



>

(إليزابيث مع أخيها الصغير)



>

إليزابيث مع عائلتها قبل الإصابة بالسكتة الدماغية



>

إليزابيث مع عائلتها بعد الإصابة بالسكتة الدماغية