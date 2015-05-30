الداخلية تعزز خدماتها بالموانئ لإحباط تهريب الآثار إلى الخارج

عززت أجهزة الأمن تواجدها بالموانئ، للتصدى لأية محاولات لتهريب القطع الأثرية إلى خارج البلاد داخل حاويات.

يأتى ذلك بعدما أحبطت مباحث شرطة موانئ دمياط محاولة تهريب 135 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، حيث وردت معلومات لقسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ دمياط قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير ملك "محمد . ف" ومقرها الإسكندرية، بتصدير رسالة (موبيليات خشبية متنوعة) داخل حاوية 40 قدما، عبر ميناء دمياط البحرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كميات كبيرة من القطع الفنية (يشتبه فى أثريتها) ضمن مشمول الرسالة .

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية بالاشتراك مع لجنة عليا متخصصة فى الآثار الإسلامية والقبطية فى حضور صاحب الشأن لفحص الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 97 قطعة من المشغولات الخزفية، 38 قطعة من المشغولات الخشبية والبراويز الخشبية الفارغة، وجميعها ذات قيمة فنية وتاريخية ترجع إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى "الأسرة العلوية" وتخضع لقانون حماية الآثار.

ـ ضبط 135 قطعة أثرية تعود للعصر الإسلامى والقبطى داخل حاوية بميناء دمياط

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