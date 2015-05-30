أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طائفة يهودية متشددة في لندن تمنع النساء من قيادة السيارة

Google+ Print
طائفة يهودية متشددة في لندن تمنع النساء من قيادة السيارة طائفة يهودية متشددة في لندن تمنع النساء من قيادة السيارة

أرشيفية

تم إبلاغ نساء طائفة بيلز الحسيدية اليهودية في لندن، أن أطفالهن سيمنعون من دخول المدرسة إذا كانت قيادة أمهاتهم للسيارة تخرق قواعد الاحتشام.

وفي رسالة اطلعت عليها جريدة “كرونيكل” اليهودية، أبلغت طائفة بيلز الحسيدية في ستامفورد هيل نساء الطائفة أن عدد الأمهات اللائي بدأن قيادة السيارة ازداد، الأمر الذي قالوا عنه إنه أدى إلى استياء بين الآباء الآخرين، محذرين من أنه اعتبارا من أغسطس فإن الأمهات اللائي يقمن بتوصيل أطفالهن للمدرسة سيضطررن إلى ترك الأطفال بعيدا عن بوابات المدرسة.

وقالت الجريدة إن هذه الخطوة هي التعليمات الرسمية الأولى من نوعها للطائفة داخل المملكة المتحدة.

وقال ممثل التحالف الأرثوذكسي النسائي اليهودي لراديو بي بي سي إن هذه الخطوة أظهرت أن الطائفة تحاول التقيد بهياكلها البطريركية، وتحد من حرية المرأة في التنقل، وتخلق المزيد من الاعتماد على الرجال.

وصرحت “دينا براور”، التي تدرس لتصبح أول امرأة حاخام أرثوذكسية يهودية في بريطانيا، أنه من غير العملي بالنسبة للمرأة ألا تتمكن من قيادة السيارة، وقالت: “لا يوجد شيء غير محتشم في قيادة السيارة، ولا يوجد شيء في قيمنا اليهودية يمنعه، لا يوجد شيء في الشريعة اليهودية يمنع ذلك، وبالنسبة لي هذا كله يتعلق بالتحكم والسيطرة”.

وقد ظهرت طائفة بيلز في بلدة بيلز الموجودة غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا في أوائل القرن الـ 19، وهي تتمسك بالتقاليد المتشددة، ويقودها داخل إسرائيل الحاخام “دوف يساشار”، وخارج إسرائيل والمملكة المتحدة لديها أعضاء في الولايات المتحدة وكندا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا