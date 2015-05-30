زيادة الوزن تقلل فاعلية العلاج الإشعاعى لمرضى سرطان البروستاتا

كشفت دراسة علمية حديثة، أن العلاج الإشعاعى لسرطان البروستاتا قد يكون أقل فعالية للرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانة مقارنة بالرجال ذوى الوزن العادى.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 14000 شخص، ارتفاع معدلات الانتكاس والموت بسرطان البروستاتا، والموت لأسباب أخرى للرجال المصابين بالبدانة.

وقال الباحث الدكتور إيريك هورويتز، رئيس مجلس إدارة علاج الأورام بالإشعاع فى مركز فوكس تشيس للسرطان فى فيلادلفيا، إن الوزن فى حد ذاته ليس السبب، ولكن يجب أن يكون هناك بعض الارتباط مع زيادة الوزن وانخفاض فعالية العلاج.

وأوضح هورويتز، رئيس مجلس إدارة علاج الأورام بالإشعاع، أن زيادة الوزن أو السمنة يرتبط بـارتفاع معدل الانتكاس بسرطان البروستاتا بنسبة 3% وارتفاع معدل انتشار السرطان بنسبة 7%.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للوفاة من السرطان بنسبة 15% والوفاة لأسباب أخرى بنسبة 5%.

وعلى عكس المرضى النحفاء الذين قد يكونون مرشحين للعلاج الجراحى، قال هورويتز إن الرجال يعانون من زيادة الوزن وسرطان البروستاتا غالبا ما يكون لديهم خيار واحد فقط وهو الإشعاع، نشرت الدراسة فى 29 مايو من مجلة السرطان الأمريكية.