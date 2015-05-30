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كيفية الدخول إلى الوضع الآمن في أندرويد

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كيفية الدخول إلى الوضع الآمن في أندرويد كيفية الدخول إلى الوضع الآمن في أندرويد

أرشيفية

تسمح ميزة “الوضع الآمن” بالتعرف على أسباب المشاكل في نظام التشغيل، وتوفر جميع أنظمة تشغيل الكمبيوتر والأجهزة الذكية هذا الوضع .

وللدخول إلى الوضع الآمن في أندرويد يتم الضغط على زر التشغيل Power لفترة مطولة حتى تظهر رسالة تُخبر المستخدم هل أنت مُتأكد من إيقاف تشغيل الجهاز، بعدها يتم الضغط بشكل مطوّل على المفتاح الموجود داخل النافذة بعنوان إيقاف التشغيل Power Off حتى تظهر رسالة ثانية تُخبر المُستخدم إذا ما كان يرغب بالانتقال إلى الوضع الآمن، وبمجرد التأكيد يتم إعادة تشغيل الجهاز والانتقال إليه .

وللخروج من الوضع الآمن يمكن إعادة تشغيل الجهاز ليتم الإقلاع من جديد والدخول إلى الوضع العادي .

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