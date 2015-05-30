بالصور.. الإذاعة المصرية تحتفل بعيدها الـ81 في قناة السويس

قام وفد من الإذاعة المصرية، برئاسة نادية مبروك، رئيسة الإذاعة المصرية، وجمال مسعود، رئيس إذاعة القناة ورؤساء الشبكات الإذاعية بمصر ووفد من الإذاعيين والإعلامين المصريين، اليوم السبت، بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة عبر قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس، وأقاموا عليها حفلاً لفرقة سمسمية الإسماعيلية، في إطار احتفال الإذاعة بعيدها الحادي والثمانين.

واحتفل الوفد على أنغام السمسمية، مرددين عددًا من الأغاني التراثية الخاصة بالمحافظات الساحلية

ومن جانبه قال جمال مسعود، رئيس إذاعة القناة: إن الوفد سيقوم بتكريم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على الجهد المبذول في خدمة منطقة القناة وسيناء ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التنمية.

وقدم طارق حسنين المسئول الاعلامى لهيئة قناة السويس شرحا ميدانيا عن القناة الجديدة ومعدلات التنفيذ بها ومنصة الافتتاح والاستعدادات الخاصة بالافتتاح المتوقع أن يحضره ملوك وؤساء العالم فى 6أغسطس القادم .