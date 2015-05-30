بالصور.. أبوهشيمة وخالد صلاح يفتتحان قاعة "مصطفى أمين" بـ"اليوم السابع"

افتتح رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، اليوم السبت، قاعة مصطفى أمين، القاعة الرئيسية بجريدة "اليوم السابع" والمخصصة لعقد الندوات والدورات التدريبة، خلال زيارته لمقر المؤسسة.

وتفقد أبو هشيمة يرافقه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير"اليوم السابع" صالة التحرير الرئيسية، وستوديو"اليوم السابع" والقاعات المخصصة لأقسام الجريدة.

شرح الكاتب الصحفى خالد صلاح لأبوهشيمة آلية العمل بالأقسام ودورة الأخبار منذ وصولها وحتى نشرها، بالإضافة إلى الوسائل المستحدثة فى العمل وطريقة التعامل بها، وعلى رأسها خدمة "WhatsApp اليوم السابع" والتى حققت نجاحا مبهراً فى إعلاء صحافة المواطن، والكشف عن جوانب القصور والإهمال بالدولة والمساعدة على علاجها، بالإضافة لاستعدادات المؤسسة للفترة المقبلة وآخر الأفكار الجارى تنفيذها فى إطار الاستراتيجية الموضوعة للتطوير المستمر بالمؤسسة .

كان مجلس إدارة "اليوم السابع" قد اتخذ قراراً فى سبتمبر الماضى بإطلاق اسم الكاتب الكبير محمود عوض على قاعة الاجتماعات التحريرية بالجريدة، وإطلاق اسم الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين على قاعة الندوات والتدريب، وإطلاق اسم الكاتب الكبير محمد حسانين هيكل على إحدى الطوابق بمقر مؤسسة "اليوم السابع."



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الكاتب الصحفى خالد صلاح يستقبل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة



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خالد صلاح وأبو هشيمة يبدءان جولة فى الصالة التحريرية الرئيسية لـ اليوم السابع



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الزميلة سمر مرزبان رئيس وحدة صحافة المواطن تشرح لأبو هشيمة دورة العمل بخدمة whats app اليوم السابع



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خالد صلاح وأبو هشيمة يتفقدان العمل بقسم التحقيقات



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الزميلة علا الشافعى رئيس قسم الفن ترحب برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة



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الزميل عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى للقطاع الاقتصادى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة



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الزميل عصام شلتوت مدير تحرير الرياضة باليوم السابع يستقبل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة



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سعيد الشحات مدير تحرير النسخة الورقية لـ اليوم السابع والزميل صالح الفتيانى يرحبان بأبو هشيمة



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الزملاء رحاب عبد اللاه وسمر مرزبان وعمرو بدر يرحبون برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة



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خالد صلاح وأبو هشيمة يطلعان على دورة العمل فى استوديو اليوم السابع



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رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يلتقط صورة بإحدى الكاميرات فى استوديو اليوم السابع



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أبو هشيمة أمام إحدى الكاميرات فى استوديو اليوم السابع



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خالد صلاح وأبو هشيمة يفتتحان قاعة مصطفى أمين باليوم السابع



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الكاتب الصحفى خالد صلاح ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة داخل قاعة مصطفى أمين



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رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على أحد مقاعد قاعة التدريب



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خالد صلاح وأحمد أبو هشيمة مزيد من النجاح والتفوق للصحافة المهنية