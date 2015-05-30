خطوة بخطوة.. أسعار تشطيبات الشقق لعام 2015

كلنا يعلم أن تشطيب شقة جديدة يحتاج لكثير من الوقت والجهد، ولكن يمكنك اختصار مدة التشطيب عن طريق تحديد صافى مساحة الشقة، ورفع المقاسات واختيار التصميمات، التى تناسب ذوقك من على مواقع الإنترنت المختلفة.

وفى إطار حرص "اليوم السابع" على تقديم كل جديد من الخدمات الإخبارية الحصرية والمتنوعة، ننقل إليكم أحدث أسعار تشطيبات الشقق والفيلات لعام 2015 .

أسعار المصنعيات

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