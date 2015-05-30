عاطل يقتل محاميا بـ8 طلقات نارية بسبب تحرير محضر سرقة ضده فى بنها

شهدت مدينة بنها حادثا مأساويا بعد أن لقى محام مصرعه على يد عاطل أطلق عليه 8 طلقات نارية أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو"عيسى عبد الستار" 38 سنة محام حر ومقيم – دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بعدد 8 طلقات نارية بالرأس وأماكن متفرقة بالجسم.

انتقل على الفور اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز.. وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات بمكان الحادث أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة المدعو " أيمن ا " 32 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية.. السابق اتهامه فى 14 قضية سرقة بالإكراه – سلاح نارى هروب من المراقبة – سرقة – مخدرات – ضرب، آخرها القضية رقم 2366 جنايات مركز بنها لسنة 2015م سرقة

>بالإكراه.. محكوم عليه هارب فى القضية رقم1729 جنايات مركز بنها لسنة 2015م – سرقة بالإكراه كلى رقم 484 لسنة 2015م – الحكم السجن 3 سنوات بجلسة 16/5/2015م

وذلك لوجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجنى عليه بتحرير محضر ضد المتهم سرقة بالإكراه، وحكم عليه فيه بالسجن 3 سنوات، وقام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه محدثًا إصابته التى أودت بحياته.. ولاذ بالفرار.

أمكن التوصل إلى شاهد رؤية وبسؤاله قرر أنه صباح اليوم وحال تواجده رفقة المجنى عليه أمام المنزل فوجئ بالمتهم وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية قام بتهديد المجنى عليه بالقتل فى حال عدم تنازله عن القضية سالفة الذكر.. وحينما رفض قام بإطلاق أعيرة نارية صوبه، مما أدى إلى وفاته.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم..

>تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13373 جنح مركز بنها لسنة 2015م.. وتولت النيابة التحقيقات.