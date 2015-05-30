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القبض على موظف بمحكمة وآخر محاسب بحوزتهما هيروين بشبرا الخيمة

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القبض على موظف بمحكمة وآخر محاسب بحوزتهما هيروين بشبرا الخيمة القبض على موظف بمحكمة وآخر محاسب بحوزتهما هيروين بشبرا الخيمة
تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "خالد .م .ع" 39سنة موظف بمحكمة مقيم دائرة القسم.. و"محمد .ص . ع" 35 سنة محاسب مقيم دائرة القسم خلال سيرهم عكس الاتجاه.

وتمكنت القوات من استيقافها وبفحصها تبين أنها سيارة ماركة نيسان ذهبى اللون تحمل لوحات معدنية رقم 279 ص س وبسؤال قائد السيارة عن التراخيص قدم رخصة قيادة باسمه ورخصة تسيير للسيارة وحال قيامه باستخراج التراخيص من جيب بنطاله سقط منه عدد (6) لفافات صغيرة الحجم تحوى بداخلها مسحوق الهيروين المخدر وتزن حوالى 20 جراما.

وبتفتيشه ضبط بحوزته الآتى: سيجارة ملفوفة تحوى بداخلها خليطا من التبغ ومخدر الحشيش تزن حوالى 5 جرامات وعدد 4 كارنيات مدون عليه اسمه ومثبت بها على غير الحقيقه أنه تابع لهيئة قضائية الأول خاص بالنيابة العامة كعضو هيئة قضائية والثانى مفتش بالنيابة العامة.. والثالث مفتش بالنيابة العامة والرابع باحث قانونى.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط.. اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى وحيازة الأول للكارنيهات المضبوطة بقصد تسهيل دخوله لبعض الأماكن.. والمرور من الأكمنة بصورة آمنه والتباهى والتفاخر بذلك بين المواطنين.

جار تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 590/11055 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365