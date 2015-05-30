بلاغ يطالب بالتحقيق فى ارتداء متهمى بورسعيد المحبوسين ملابس ملونة

تقدم عمرو أبو اليزيد، محامى المدعين بالحق المدنى ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات طالب فيه بالتحقيق مع مأمور سجن الإسماعيلية وإدارة السجن المودع به المتهمون فى القضية المتهم فيها 73 والمعروفة إعلاميًا بمذبحة بورسعيد ومدير أمن القاهرة اللواء أسامة بدير بسبب حضور المتهمين المحبوسين بـ"تيشيرتات بيضاء وملونة" دون عليها عبارات اعتبرها المحامى "مستفزة" ومنها "بتنفس حرية" و"بورسعيدى مظلوم" و"التهمة بورسعيدى".

وأشار أبو اليزيد فى بلاغه رقم 10865 عرائض النائب العام لسنة 2015 إلى أن المتهمين حضروا إلى مقر المحكمه اليوم بأكاديمية الشرطة يرتدون ملابس لا تعد من ملابس السجن الاحتياطى التى تفرضها إدارات السجون وعرضوها فى مواجهة المحامين من داخل القفص الزجاجى.

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