رئيس مدينة أسوان يحرر بلاغًا فى النيابة بشأن غرق عزبة المرشح

قال رئيس مدينة ومركز أسوان، اللواء محمد بركات، إنه حرر بلاغا فى النيابة ضد كل من شركة المقاولون العرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.. عقب حدوث عطل مفاجئ فى طلمبات محطة الصرف الصحى رقم (10) بمنطقة عزب كيما، مما تسبب فى غرق عدد كبير من منازل عزبة المرشح شرق المدينة.

وأوضح رئيس مدينة أسوان- فى تصريح له اليوم "السبت" - إنه توجه فور إبلاغه بواقعة غرق منازل عزبة المرشح إلى المنطقة المنكوبة، حيث تبين نزوح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى الناتجة عن تعطل محطة رقم ( 10 ) بكيما إلى المنطقة السكنية وأغرقت المنازل والمنشآت السكنية .

من جانبها تقوم فرق الصيانة بشركة المقاولون العرب بإصلاح المحطة التى تسببت فى المشكلة .