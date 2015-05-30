أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هارفي نيكلز يحتفل بقافلة رمضان

Google+ Print
هارفي نيكلز يحتفل بقافلة رمضان هارفي نيكلز يحتفل بقافلة رمضان

السبت 30-05-2015 11:08

تعاون محلّ هارفي نيكلز في الفيصليّة بالرياض مع العديد من المصمّمات السعوديات والخليجيات ليعرضوا تصاميمهم المميزة في معرض خاصّ أطلق عليه اسم "قافلة رمضان". وقد ضمّ هذا المعرض العديد من المصمّمات الشابات اللواتي لمعت أسماؤهن في والخليج مؤخّراً.
شاركت المصممتان السعوديتان هيفاء فهد ومشاعل الراجحي بتصاميم عصرية رائعة، بينما قدّمت ماركة "جلباب" وماركة "المها ديزاين" تصاميم أنيقة، تحمل الطابع التراثي، ومناسِبة لإطلالات شهر رمضان المبارك. أما ماركة "مضاوي" وماركة "Sheen" فقد قدّمتا تصاميم عصرية رائعة للعباءات الخليجية التي ستكون مناسبة لعيد الفطر المبارك . وقد تم افتتاح هذا المعرض المميز بحضور المدوّنة الإماراتية المتألقة نادية حسن الأسبوع الماضي وسط حفل بسيط بحضور أنيق من سيدات المجتمع السعودي .
شاهدي معنا جانباً من التصاميم المشاركة في معرض قافلة رمضان في الفيصلية مول بالرياض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل