هارفي نيكلز يحتفل بقافلة رمضان

تعاون محلّ هارفي نيكلز في الفيصليّة بالرياض مع العديد من المصمّمات السعوديات والخليجيات ليعرضوا تصاميمهم المميزة في معرض خاصّ أطلق عليه اسم "قافلة رمضان". وقد ضمّ هذا المعرض العديد من المصمّمات الشابات اللواتي لمعت أسماؤهن في السعودية والخليج مؤخّراً.

شاركت المصممتان السعوديتان هيفاء فهد ومشاعل الراجحي بتصاميم عصرية رائعة، بينما قدّمت ماركة "جلباب" وماركة "المها ديزاين" تصاميم أنيقة، تحمل الطابع التراثي، ومناسِبة لإطلالات شهر رمضان المبارك. أما ماركة "مضاوي" وماركة "Sheen" فقد قدّمتا تصاميم عصرية رائعة للعباءات الخليجية التي ستكون مناسبة لعيد الفطر المبارك . وقد تم افتتاح هذا المعرض المميز بحضور المدوّنة الإماراتية المتألقة نادية حسن الأسبوع الماضي وسط حفل بسيط بحضور أنيق من سيدات المجتمع السعودي .

شاهدي معنا جانباً من التصاميم المشاركة في معرض قافلة رمضان في الفيصلية مول بالرياض