النجمات يتألقن بأجمل الإطلالات الكاجوال في هذا الأسبوع

بعد انتهاء مهرجان "كان" وفعالياته التي استمرّت على مدار أسبوع، وبعيداً عن السجّادة الحمراء والمناسبات الرسمية والفساتين المُبهرجة، اختارت النجمات إطلالات يوميّة بسيطة لمشاويرهن الصباحية وزياراتهن العملية ومن دون غاية في العصرية.

وقد أثبتن أن أناقتهنّ لا تقتصر على المناسبات الرسمية فحسب، بل تشمل الحياة اليومية. وما لفت انتباهنا هو أنّ النجمات كُنّ ميّالات لاختيار اللون الأسود مثلما فعلت Gigi Hadid التي نسّقت سروالاً ضيّقاً مع جاكيت من الجلد، فبدت غاية في العصريّة. أمّا Heidi Klum فقد جمعت بين الأسلوب الرياضي العملي والأسلوب الأنيق بفضل ارتدائها سروالاً أسود مع سترة Bumper وحذاء رياضياً من Versace. Kendall Jenner اختارت الأسود مع الأبيض على سروال قطنيّ ضيّق، مثلما كان اختيار Taylor Swift التي بدت عصريّة بهذين اللونين، حيث اختارت "أوفيرول" مع توب قصيرة، تحته. لكنّ Demi Lovato، وBeyonce، وJennifer Lopez وOlivia Palermo اخترن سروال الجينز بتنسيق خاصّ لكلّ منهنّ. أمّا الفستان الصيفيّ القصير فكان خيار أمل علم الدين، وVanessa Hudgens. وقد رأينا كُلاً من Rirta Ora، وAlessandra Ambrossio بالسروال الأبيض، في إطلالة عصرية للأولى، وفي إطلالة أنيقة وبسيطة للثانية.

إطلالات النجمات الكاجوال في هذا الأسبوع أنيقة وعصرية، فشاهديها، واستوحي منها لزياراتك الصباحيّة ومشاويرك في عطلة نهاية الأسبوع.

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