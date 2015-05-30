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النصر الصوفي: تفجيرات مساجد الشيعة في السعودية تخدم إيران وتكشف حقيقة «داعش»

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النصر الصوفي: تفجيرات مساجد الشيعة في السعودية تخدم إيران وتكشف حقيقة «داعش» النصر الصوفي: تفجيرات مساجد الشيعة في السعودية تخدم إيران وتكشف حقيقة «داعش»

رئيس حزب النصر الصوفي

أدان المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي التفجير الإرهابي الذي إستهدف مسجد العنود بمدينة الدمام خلال صلاة الجمعة بالأمس والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص من بينهم منفذ العملية الإرهابية.

وأضاف زايد أن التفجيرات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في المساجد الشيعية بالقطيف والدمام هدفها زعزعة الأمن الداخلي للمملكة لتتراجع عن حملتها ضد الحوثيين في اليمن.

ونوه زايد إلى إن “داعش” بهذه التفجيرات تقدم خدمة لإيران والحوثيين لإشعال الفتنة الطائفية والحرب الأهلية بين الشيعة والسُنة، وهو ما يؤكد أن هناك علاقة بين داعش وإيران وما يحدث في العراق وسوريا واليمن.

وأكد زايد أن الإيرانية لا يعنيها الشيعة ولا الإسلام نفسه وهي تعمل فقط من أجل مصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح الشيعة، مشيراً الى أن التفجيرات الأخيرة تخدم إيران وتجعل الشارع الشيعي يتعاطف معها.

وقال سبق وأن أوضحنا أن التمدد الشيعي في الدول العربية كان على حساب الفكر المتطرف لشيوخ الفتنة والمحرضين الذين لديهم المقدرة لإقناع الشباب، لافتاً إلى أنهم يخدمون أهداف خارجية ضد مصالح بلدانهم التي لا يستحقون أن يحملوا جنسياتها.

وناشد زايد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتنفيذ حكم الإعدام في المتورطين في التفجيرات والمحرضين عليها على غرار ما حدث مع جماعة جهيمان العتيبي عندما تم إعدامهم في مناطق متفرقة من المملكة.

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