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باحث في الجماعات الإسلامية: الدولة تترقب انقسامات الإخوان لبدء المصالحة

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باحث في الجماعات الإسلامية: الدولة تترقب انقسامات الإخوان لبدء المصالحة باحث في الجماعات الإسلامية: الدولة تترقب انقسامات الإخوان لبدء المصالحة

الباحث في شئون الجماعات الإسلامية

قال أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين تواجه انقسامات واضحة داخل الهيكل التنظيمي لها، مؤكدًا أنها تمر بأعنف أزمة لها منذ تأسيسها.

وأضاف الإخواني المنشق، خلال استضافته ببرنامج “ في ساعة”، الذي يقدمه الإعلامي محمد المغربي، على فضائية “الغد العربي”، أن الجماعة تنقسم حول تيارين، الأول يري انتهاج السلمية وعدم غلق باب التفاوض مع الدولة، أما الثاني ينتهج التصعيد لأقصى حد.

وأشار إلى أن الدولة تنتظر وتترقب نتائج انقسامات الجماعة، لبدء عملية المصالحة والحوار.

ولفت إلى أن المصالحة الوطنية يجب ألا تُختزل في الحديث عن الإخوان المسلمين فقط، حيث أن هناك الكثير من القوى السياسية تحتاج إلى المصالحة والحوار.

وأكد أننا أمام واقع سياسي تكثر فيه الحلول الأمنية.

وقال بان، إن جماعة الإخوان عددهم 250 ألف عضو، خرج منهم جزء كبير من المشهد منذ البداية.

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