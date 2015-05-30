بالصور.. محافظة السويس تتسلم منتجع "البلوبيتش" بعد انتهاء مدة تأجيره

قامت اللجنة المشكلة من مسئولى ديوان عام محافظة السويس وحى السويس ومشروع الشواطيء والشاليهات بمحافظة السويس وبحضور المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة ظهر اليوم باستلام منتجع البلوبيتش بمنطقة الخور بكورنيش السويس القديم بحى السويس .

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن اللواء العربى السروى محافظ السويس أكد أن المحافظة اتخذت كافة الاجراءات القانونية من أجل استعادة أرض منتجع "البلوبيتش" بعد انتهاء مدة تأجيره القانونية، وصدور حكم قضائى بعودته للمحافظة.



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منتجع البلوبيتش



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داخل المنتجع



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إحدى مبانى منتجع البلوبيتش المطل على البحر