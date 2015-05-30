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مدير مستشفى ملوى بالمنيا: مصابو تسمم حفل الزفاف بينهم 13 طفلاً

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مدير مستشفى ملوى بالمنيا: مصابو تسمم حفل الزفاف بينهم 13 طفلاً مدير مستشفى ملوى بالمنيا: مصابو تسمم حفل الزفاف بينهم 13 طفلاً
قال الدكتور إبراهيم متولى مدير مستشفى ملوى العام، إن المستشفى استقبلت 48 حالة مصابة بإعياء شديد نتيجة إصابتهم بالتسمم، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، وخرج بعضهم مباشرة بعد تلقى العلاج، مضيفًا أن من بين المصابين 13 طفلا.

كان اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مستشفى ملوى العام يفيد بوصول 48 حالة مصابة بالتسمم الغذائى إثر تناولهم وجبة غذائية فى حفل زفاف بقرية ابشادات التابعة للمركز.
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