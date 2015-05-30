كيف تتجنب زيادة حب الشباب أثناء الموجات الحارة والترابية

أثناء الموجات الحارة والترابية، عليك أن تكون أكثر استعدادا لتجنب إثارة حب الشباب، والتهابات الوجه، والتى تزيد بدورها فى حال تعرضت لتراكم الغبار، أو تراكم الاتربة، أو التعرض لدرجات حرارة عالية ساعدت بدورها على ارتفاع درجة حرارة الجلد مما أفرز دهنيات عالية للغاية، أو ساعد على التهاب الحبوب بشدة.

هذا ما أكد عليه الدكتور شهد خالد أخصائى الأمراض التناسلية والجلدية، والذى أوضح أن هناك بعض المحاذير والنصائح التى على الشخص اتباعها خاصة فى الموجات الحارة والترابية ومنها:

-الحفاظ على البشرة من الأتربة بارتداء ملابس غير مفتوحة أو مكشوفة، كما يجب وضع عازل زيتى من زيوت الطبيعة كالخروع واللوز والزيتون والسمسم، لعمل طبقة عازلة تحمى التصاق التتربة بالبشرة مباشرة.

-غسيل الجسم بالليفة، يساعد على إزالة الطبقة المحملة بالغبار والأتربة والدهنيات الضارة والتى تراكمت على الجسم طوال النهار.

-ارتداء قبعة واقية من حر الشمس، يساعد كثيرا على حجب الحرارة عن الوجه والرقبة أثناء تلك الموجات

>-غسيل الجسم أكثر من مرة فى اليوم خلال هذه العواصف الترابية والحارة، يساعد على الترطيب وتبريد الجسم، وفتح المسام بعد انسدادها من الأتربة.

>- تقليل عدد ساعات التعرض للشمس أثناء تلك الموجات، والاهتمام بعدم بذل الجهد المضاعف أثناءها، حتى لا يفرزز الجلد دهنيات وعرق زائد.

>-عدم ملامسة اليدين للبشرة كثيرا، حتى لا تنتقل عدوى الحبوب من مكان إلى آخر.

>-غسيل الجسم بمياه دافئة، ثم رشه ببعض المياه بالإردة حتى تنغلق المسام فلا يعود الغبار والأتربة للنفاذ بداخلها مرة أخرى.

>-لا شك عدم إسدال الشعر على الجبهة فى هذا الطقس يساعد على تجنب التهاب الحبوب وزيادة حرارتها وانتشارها.